Traffico Roma del 15-01-2026 ore 08 | 30

Alle prime ore del mattino del 15 gennaio 2026, il traffico a Roma presenta diverse criticità. Incidenti e lavori hanno causato code significative su varie arterie, tra cui la Roma Napoli, il Grande Raccordo Anulare, la Cassia, la Flaminia, e la tangenziale est. Si registrano rallentamenti anche sulla Pontina e sulla via Appia, con congestioni che interessano diverse zone della città. Per aggiornamenti dettagliati, si consiglia di consultare il sito Roma.

Luceverde Roma a causa di un incidente Ci sono code per 3 km sulla Roma Napoli tra Ceprano e Frosinone verso Roma per un altro incidente che vede coinvolti più ancora lunghe code sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare dalla Casilina alla Bufalotta code per traffico in carreggiata interna dalla diramazione Roma nord alla Bufalotta ed alla casina all'appia ancora intenso il traffico sulla Cassia con code dalla Storta la Giustiniana è dal raccordo a via di Grottarossa altre code sulla Flaminia alla Salaria rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e Davide e alla tangenziale est sul tratto Urbano della A24 code da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est sulla stessa tangenziale est code dalla stazione Tiburtina a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico era Largo Passamonti a viale Castrense verso San Giovanni a Roma Sud code sulla Pontina da Tor de' Cenci avevi stoforo Colombo altre cose sul viadotto della Magliana in direzione dell'EUR stessa sulla via Appia con le code registrate da Ciampino a via delle Capannelle come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.

In centro storico di Roma dal 15 gennaio limite di velocità a 30 orari; Roma rallenta: limite di 30 km/h nella ztl del centro; Roma: dal 15 gennaio limite a 30 km/h nel centro storico. Ecco come cambierà la viabilità; Da domani 15 gennaio parte la zona 30 nel centro storico di Roma, all'interno della Ztl. Ieri è stata infatti firmata la determina del Comune che dà ufficialmente avvio al provvedimento. Dal 15 gennaio il limite di velocità sarà di 30 chilometri orari. Il nuovo limite.

Rivoluzione a Roma: da domani il Centro storico diventa "Zona 30". Traffico limitato a 30 km all'ora - Tra le novità anche altri autovelox: 60 nuovi apparecchi fissi e mobili, che si aggiungono ai 20 già in uso dalla Polizia locale ... msn.com

Traffico Lazio del 14-01-2026 ore 17:30 - Luceverde Lazio trovati sul raccordo Viterbo Terni per lavori carreggiata è ridotto E tra svincolo Orte Bassano in Teverina e l'uscita di Soriano nel ... romadailynews.it

Traffico, un’odissea quotidiana A Roma una suora si è messa a dirigere il traffico per far passare un autobus. Un gesto che racconta tutta l’esasperazione di vivere in una città spesso paralizzata. Troppo spesso i disagi nascono da comportamenti scorretti alla facebook

Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com

