Il traffico a Roma il 15 gennaio 2026 alle 7:30 presenta diverse criticità. Si segnalano lunghe code sul Grande Raccordo Anulare a causa di un incidente sulla carreggiata esterna, coinvolgendo più veicoli. Rallentamenti e congestioni interessano anche le principali strade di accesso alla città e le arterie urbane, con conseguenti ripercussioni sul traffico in diverse zone. Si consiglia di consultare aggiornamenti e alternative sul sito Luceverde Roma.

Luceverde Roma trovati apriamo subito segnalando un incidente sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare che sta provocando lunghe code dalla Prenestina alla diramazione di Roma nord sono coinvolti più veicoli per il traffico intenso invece si sta in coda in carreggiata interna dalla diramazione Roma Sud all'appia in aumento il traffico anche su tutte le principali strade di accesso a Roma sulla Cassia dalla Storta la Giustiniana è dal raccordo via di Grottarossa altre cose sulla Flaminia via Salaria rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e da Fidene a via dei Prati Fiscali rallentamenti e code sul tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est code dalla Batteria Nomentana a via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è da via Prenestina viale Castrense in direzione di San a Roma sud con lettera T sulla Pontina da Pomezia Castel Romano e proseguendo dal raccordo via Cristoforo Colombo stessa situazione sulla via Appia con code da Ciampino a via delle Capannelle sempre Sud per uno smottamento è ancora chiusa la via Ardeatina tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta inevitabili le ripercussioni per la circolazione mi ricordo infine che sulla A24 Roma L'Aquila Teramo per lavori fino alle 18 di domani resterà chiusa l'uscita di Castel Madama per chi proviene da L'Aquila per i dettagli di queste ed altre notizie potete come sempre consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-01-2026 ore 07:30

In centro storico di Roma dal 15 gennaio limite di velocità a 30 orari; Roma: dal 15 gennaio limite a 30 km/h nel centro storico. Ecco come cambierà la viabilità; Da domani 15 gennaio parte la zona 30 nel centro storico di Roma, all’interno della Ztl. Ieri è stata infatti firmata la determina del Comune che dà ufficialmente avvio al provvedimento. Dal 15 gennaio il limite di velocità sarà di 30 chilometri orari. Il nuovo limite; Da domani sarà attiva la “zona 30” in tutto il centro storico di Roma.

