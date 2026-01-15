Traffico Lazio del 15-01-2026 ore 17 | 30

Il traffico sulla rete stradale del Lazio alle 17:30 del 15 gennaio 2026 presenta alcune criticità. Sul Raccordo Anulare si segnalano code in carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria, proseguendo dalla Nomentana allo svincolo A24, e tra Aurelia e Cassia. In carreggiata esterna, rallentamenti tra Roma Fiumicino e Casilina per lavori. L’A24 è chiusa fino a domani alle 18 all’uscita di Castel Madama per

luce verde Lazio intenso il traffico sul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria che poi più avanti dalla Nomentana allo svincolo A24 ed ancora tra Aurelia e la Cassia rallentamenti e code in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Casilina per lavori chiusa fino alle 18 di domani sulla A24 roma-l'aquila-teramo l'uscita di Castel Madama per chi proviene da Teramo in provincia di Rieti lavori in corso sulla Salaria con possibili rallentamenti tra Ornaro e Poggio San Lorenzo nei due sensi di marcia prorogati al 15 marzo i lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta quindi chiusa in corrispondenza della galleria capodichina tra Atina superiore e Belmonte Castello deviazioni sulla strada provinciale 259 ed è tutto da Sonia cerquetani grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale

ALTIPIANI DI ARCINAZZO - Traffico bloccato da mezzi pesanti sulla Sublacense a causa della neve - Lunedì 12 gennaio 2026, nella tarda mattinata, la viabilità lungo la zona montana del Lazio ha registrato rallentamenti significativi a causa della neve. Quest facebook

