Traffico Lazio del 15-01-2026 ore 09 | 30

Alle ore 09:30 del 15 gennaio 2026, si segnalano diverse criticità sulla rete stradale del Lazio. Traffico rallentato sul Raccordo Anulare, in carreggiata esterna dalla Casilina alla Tiburtina, e sulla carreggiata opposta da Roma Nord a Tiburtina. Lavori in corso sulla A24, con chiusure temporanee e code in varie tratte, e rallentamenti sulla Cassia e sulla Salaria. Si consiglia di pianificare gli spostamenti con attenzione.

luce verde Lazio Bentrovati Per un incidente ci sono i comandamenti sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna dalla Casilina la Tiburtina code per curiosi in carreggiata opposta a partire dalla di Roma nord e fino alla Tiburtina ancora lungo la carreggiata interna code per traffico dalla Casilina all'appia per lavori chiusa sulla A24 roma-l'aquila-teramo l'uscita di Castel Madama per chi proviene da te riapertura prevista entro le 18 di domani in provincia di Viterbo sempre per lavori code sulla Cassia all'altezza di Bolsena nelle due direzioni ancora per lavori brevi rallentamenti sul raccordo vita moderni tra lo svincolo di Orte l'uscita di Soriano nel Cimino dove si transita su carreggiate ridotte in provincia di Rieti Infine per lavori sulla Salaria abbiamo rallentamenti tra Ornaro Poggio San Lorenzo nelle sensi di marcia da Francesca Ilari è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale

