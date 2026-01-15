Tour della legalità tra gli studenti | incontri tematici e uno spettacolo

Partirà da Senigallia ma toccherà anche le città di Ancona, Jesi, Osimo e Fabriano il " Tour della Legalità ", un percorso educativo territoriale per la promozione della cittadinanza attiva e della responsabilità sociale tra i giovani della provincia dorica. Il tour è stato pensato su iniziativa della Prefettura di Ancona e mira alla prevenzione e alla responsabilità civica, con particolare attenzione al mondo dei ragazzi e a quello scolastico. Attraverso una serie di incontri tematici si andranno ad approfondire fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo e i rischi connessi all’uso del mondo digitale, l’etica e i valori fondanti della Repubblica, la violenza di genere e il femminicidio, il disagio giovanile e la devianza minorile anche in relazione all’abuso di sostanze, il rapporto tra sport e legalità, nonché i processi di integrazione e inclusione come espressione concreta di solidarietà, umanità e pace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

