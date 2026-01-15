Tour de France 2027 Grande Partenza all’estero | una volata e due tappe mosse svelato il percorso

Il Tour de France 2027 prenderà il via all’estero, con una volata e due tappe impegnative. Manca poco più di un anno all’edizione del 2026, ma gli organizzatori hanno già svelato il percorso preliminare. La Grande Partenza, prevista per il 2 luglio 2027, promette nuove sfide e scenari diversi, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati di ciclismo.

Mancano poco più di cinque mesi al Tour de France 2026, ma è già il momento di pensare all’edizione successiva, quella che scatterà venerdì 2 luglio 2027. Nella giornata odierna è stata svelata la Grand Départ della corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo: le prime tre frazioni si snoderanno in Gran Bretagna, attraversando Scozia, Inghilterra e Galles. Per la 28ma volta nella storia, la Grande Boucle scatterà al di fuori del territorio transalpino. La prima giornata è stata pensata per i velocisti: partenza da Edimburgo (capitale della Scozia) e traguardo posto a Carlisle, dove dovrebbe essere una volata a mettere in palio la prima maglia gialla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2027, Grande Partenza all’estero: una volata e due tappe mosse, svelato il percorso Leggi anche: Tour de France 2026, svelato il percorso: date e tappe Leggi anche: Tour de France 2026, presentate le tappe e il percorso La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ryder Cup in Irlanda e tutti i tornei del DP World Tour su Sky e NOW fino al 2027; Amstel Gold Race, Tom Dumoulin nuovo direttore di gara dal 2027: È fantastico, è stata questa corsa a farmi appassionare al ciclismo; I BTS annunciano il nuovo tour mondiale per il 2026 e il 2027; BTS in tour mondiale: tutte le date della band coreana più famosa del mondo. Tour de France 2027, Grande Partenza all’estero: una volata e due tappe mosse, svelato il percorso - Mancano poco più di cinque mesi al Tour de France 2026, ma è già il momento di pensare all'edizione successiva, quella che scatterà venerdì 2 luglio 2027. oasport.it

Tour de France 2027, svelate le tre tappe del Grand Départ in Gran Bretagna (altimetria e planimetria) - La più importante corsa ciclistica aveva già anticipato che il Grand Départ si sarebbe tenuto in Gran Bretagna, con la partenza da Edimburg ... msn.com

Dalla Scozia al Galles: il Tour 2027 parte in Gran Bretagna e accende subito la corsa - Il Tour de France 2027 partirà da Edimburgo e attraverserà Scozia, Inghilterra e Galles in tre tappe fino a Cardiff, tra sprint e salite. msn.com

Tour de France 1991 Bugno e Indurain sull'Alpe d'Huez, tappa vinta dall'italiano - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.