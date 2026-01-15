Tour de France 2027 Grande Partenza all’estero | una volata e due tappe mosse svelato il percorso

Da oasport.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tour de France 2027 prenderà il via all’estero, con una volata e due tappe impegnative. Manca poco più di un anno all’edizione del 2026, ma gli organizzatori hanno già svelato il percorso preliminare. La Grande Partenza, prevista per il 2 luglio 2027, promette nuove sfide e scenari diversi, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati di ciclismo.

Mancano poco più di cinque mesi al Tour de France 2026, ma è già il momento di pensare all’edizione successiva, quella che scatterà venerdì 2 luglio 2027. Nella giornata odierna è stata svelata la Grand Départ della corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo: le prime tre frazioni si snoderanno in Gran Bretagna, attraversando Scozia, Inghilterra e Galles. Per la 28ma volta nella storia, la Grande Boucle scatterà al di fuori del territorio transalpino. La prima giornata è stata pensata per i velocisti: partenza da Edimburgo (capitale della Scozia) e traguardo posto a Carlisle, dove dovrebbe essere una volata a mettere in palio la prima maglia gialla. 🔗 Leggi su Oasport.it

tour de france 2027 grande partenza all8217estero una volata e due tappe mosse svelato il percorso

© Oasport.it - Tour de France 2027, Grande Partenza all’estero: una volata e due tappe mosse, svelato il percorso

Leggi anche: Tour de France 2026, svelato il percorso: date e tappe

Leggi anche: Tour de France 2026, presentate le tappe e il percorso

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ryder Cup in Irlanda e tutti i tornei del DP World Tour su Sky e NOW fino al 2027; Amstel Gold Race, Tom Dumoulin nuovo direttore di gara dal 2027: È fantastico, è stata questa corsa a farmi appassionare al ciclismo; I BTS annunciano il nuovo tour mondiale per il 2026 e il 2027; BTS in tour mondiale: tutte le date della band coreana più famosa del mondo.

tour de france 2027Tour de France 2027, Grande Partenza all’estero: una volata e due tappe mosse, svelato il percorso - Mancano poco più di cinque mesi al Tour de France 2026, ma è già il momento di pensare all'edizione successiva, quella che scatterà venerdì 2 luglio 2027. oasport.it

tour de france 2027Tour de France 2027, svelate le tre tappe del Grand Départ in Gran Bretagna (altimetria e planimetria) - La più importante corsa ciclistica aveva già anticipato che il Grand Départ si sarebbe tenuto in Gran Bretagna, con la partenza da Edimburg ... msn.com

tour de france 2027Dalla Scozia al Galles: il Tour 2027 parte in Gran Bretagna e accende subito la corsa - Il Tour de France 2027 partirà da Edimburgo e attraverserà Scozia, Inghilterra e Galles in tre tappe fino a Cardiff, tra sprint e salite. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.