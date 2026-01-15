Torture in carcere volge alle battute finali il processo d' Appello ai due agenti ' assolti'

Si avvicinano le fasi conclusive del processo d’appello riguardante due agenti coinvolti nei pestaggi avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020, dopo l’assoluzione in primo grado. Il procedimento riguarda le presunte torture durante le operazioni di controllo e si trova ora nella sua fase finale, con le parti che attendono il verdetto definitivo.

Volge alle battute finali il processo d’appello a carico di due agenti, coinvolti nell’inchiesta sui pestaggi avvenuti al carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020, assolti nel primo grado di giudizio. Nel corso dell’udienza, celebrata dinanzi ai giudici della Terza Sezione della corte partenopea, hanno concluso i difensori delle parti civili - tra cui gli avvocati Gennaro Caracciolo e Carmine D’Onofrio - con il processo che è stato aggiornato al 26 marzo per le arringhe dei difensori dei due imputati, gli avvocati Mauro Iodice e Gerardo Marrocco. Sotto processo ci sono Vittorio Vinciguerra e Angelo Di Costanzo che rispondono di lesioni, abuso di autorità e tortura. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Legnano, il processo Piazza Pulita bis alle battute finali. La difesa: “Nessuna selezione ombra, i cinque imputati vanno assolti”

Leggi anche: Torture in carcere, Procura chiede condanna "equa" nel processo bis ai due agenti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Torture in carcere a Torino, chieste condanne fino a 6 anni e 6 mesi per 14 agenti penitenziari - I detenuti che entravano nel reparto dei sex offender del carcere di Torino dovevano ricevere il "battesimo". torino.repubblica.it

Il nuovo anno porterà le sentenze sull’omicidio Cella e il caso Ferragni, ma anche attesi sviluppi sulla “cooperativa degli orrori” e le presunte torture in carcere - facebook.com facebook