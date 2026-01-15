Torino-Roma tra emergenze e conferme | le probabili formazioni

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, Torino-Roma rappresenta una sfida importante per entrambe le squadre. La partita offrirà spunti utili per valutare lo stato di forma e le scelte tattiche dei team, in un momento in cui ogni risultato è determinante per il proseguo della stagione. Analizzare le probabili formazioni aiuta a comprendere le strategie e le possibili evoluzioni delle squadre in campo.

La Coppa Italia è già alle spalle, archiviata senza appelli. Ora per la Roma è tempo di voltare pagina e tornare alla concretezza del campionato, dove ogni punto pesa e ogni trasferta racconta qualcosa in più sulla solidità del progetto. Domenica 18 gennaio, alle ore 18:00, i giallorossi fanno visita al Torino in una sfida che arriva subito dopo l’incrocio ravvicinato tra le due squadre e che, inevitabilmente, porta con sé strascichi fisici, mentali e tattici. Roma, ripartire subito: emergenza e adattamenti. Per la Roma la parola d’ordine resta adattamento. L’organico continua a essere falcidiato dalle assenze e Gian Piero Gasperini è chiamato ancora una volta a ridisegnare la squadra senza snaturarla. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

