Topi nel parcheggio di viale Malta

Nel parcheggio di viale Malta, vicino ai contenitori di rifiuti di Iren, sono stati notati alcuni topi. È importante segnalare questa presenza per adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza e l’igiene dell’area. La gestione corretta dei rifiuti può contribuire a prevenire ulteriori problemi di questo tipo.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.