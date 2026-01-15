Topi nel parcheggio di viale Malta
Nel parcheggio di viale Malta, vicino ai contenitori di rifiuti di Iren, sono stati notati alcuni topi. È importante segnalare questa presenza per adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza e l’igiene dell’area. La gestione corretta dei rifiuti può contribuire a prevenire ulteriori problemi di questo tipo.
Nel parcheggio di viale Malta, nei pressi dei contenitori che servono all’azienda Iren per i rifiuti, sono presenti topi. La segnalazione arriva da Luca Zandonella, consigliere della Lega, che chiede un intervento immediato in zona. «In un parcheggio frequentato giornalmente da centinaia di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Stop ai tir nel parcheggio di viale Giostra, sarà collocata la segnaletica
Leggi anche: Firenze: aggrediti mentre dormono ai giardini di viale Malta
Foglie, degrado, ma anche la presenza di topi: ecco la segnalazione legata al parco Michelotti facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.