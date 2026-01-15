Tony Fassina l’idolo italiano

Tony Fassina, pilota italiano di grande rilievo, vanta una carriera ricca di successi. Campione italiano e europeo, ha conquistato il Rally di Sanremo nel 1979, valido per il mondiale. Riconosciuto come un pilota “artigiano”, Fassina si è distinto per la sua esperienza diretta, la conoscenza tecnica e la dedizione, rappresentando un esempio di passione e competenza nel motorsport italiano.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.