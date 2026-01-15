Tony Fassina l’idolo italiano
Tony Fassina, pilota italiano di grande rilievo, vanta una carriera ricca di successi. Campione italiano e europeo, ha conquistato il Rally di Sanremo nel 1979, valido per il mondiale. Riconosciuto come un pilota “artigiano”, Fassina si è distinto per la sua esperienza diretta, la conoscenza tecnica e la dedizione, rappresentando un esempio di passione e competenza nel motorsport italiano.
Pluricampione italiano, campione europeo nel 1982 e vincitore del Rally di Sanremo valido per il Campionato del mondo nel 1979, Tony Fassina rappresenta l’archetipo del pilota “artigiano”, cresciuto lontano dai riflettori ma formatosi attraverso l’esperienza diretta, la meccanica e una profonda conoscenza del mezzo. Nel panorama dei rally italiani ed europei degli anni Settanta e. 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Leggi anche: Oscar, Tony Servillo unico italiano alla 16esima edizione dei Governors Awards
Leggi anche: Pobega: «Schweinsteiger il mio idolo. Italiano? Il suo modo di vedere il calcio non è cambiato. Su Chiellini…»
Tony Fassina, gli 80 anni del mito del rally: «Il Sanremo nel cuore, salvato per miracolo dal Covid» - Senza dimenticare l’attività che, tra Milano ed il Veneto, occupa ... ilgazzettino.it
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.