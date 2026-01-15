Tonino Russo | Speriamo che la Casa di Comunità funzioni Intanto si ripristinino il servizio vaccinazioni e la fornitura dei pannoloni per i disabili

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Tonino Russo (Pd) in seguito all’inaugurazione della Casa delle Comunità di Monreale. Il consigliere esprime speranza che la struttura funzioni adeguatamente, sottolineando l’importanza di ripristinare immediatamente i servizi di vaccinazioni e la fornitura di pannoloni per disabili, aspetti fondamentali per garantire attenzione e assistenza alle persone più bisognose della zona.

MONREALE – Lo scorso lunedì 12 settembre, A.D. 2026, la settimana dei monrealesi è incominciata con più impedimenti e incazzature del solito. A far da colonna sonora il traffico mattutino, stavolta più impazzito del solito, all'orario d'entrata a scuola in un giorno di pioggia. Ma che succede? Ad amplificare i disagi sono spuntati dei lavori stradali nello spiazzo di via Gravina. Colpevolmente rimandati nel tempo, sono iniziati senza adeguati preavvisi ed in orari del tutto irragionevoli, per di più programmati per iniziare in coincidenza della inaugurazione della Casa di Comunità, che si tiene a qualche centinaio di metri.

