Tonali la Juve ci pensa per giugno ma le pretendenti non mancano

La Juventus valuta l'acquisto di Sandro Tonali per la prossima sessione di mercato estiva. La società ha mostrato interesse verso il centrocampista, considerandolo un possibile investimento a lungo termine. La trattativa potrebbe aprirsi nelle prossime settimane, mentre altre pretendenti si fanno avanti. La decisione finale dipenderà dalle strategie di mercato e dalle esigenze della squadra in vista della prossima stagione.

La Juventus si muove per la sessione di mercato invernale con uno sguardo al futuro. Sandro Tonali rimane un pallino da parte della dirigenza bianconera che stima il giocatore e che pensa possa essere il grande investimento dell’estate. Sul calciatore del Newcastle però le pretendenti non mancano. Moretto: “Il calciatore con carisma che la Juventus vorrebbe inserire”. Matteo Moretto e Fabrizio Romano su Youtube hanno parlato dell’interesse juventino da parte del centrocampista della nazionale: “Già con Cristiano Giuntoli – ex direttore sportivo della Juventus – voleva a tutti i costi portare Tonali e Osimhen e ci stava lavorando”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Tonali, la Juve ci pensa per giugno ma le pretendenti non mancano Leggi anche: Maignan Inter, quante pretendenti in caso di addio al Milan! Ci pensa anche una super rivale ma il pericolo viene dall’estero Leggi anche: Tonali, la Juve non molla: ma l’affare è impossibile a gennaio. Comolli ci riproverà quando… Ultimissime Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Paganini a RBN: Chiesa può tornare. E la prossima estate tentativo serio per Tonali; Mercato Juve: sogno Fabian Ruiz per l'estate; Calciomercato Juventus, Comolli al lavoro per Guido Rodriguez a gennaio. Mentre per giugno il sogno è.... Calciomercato Juve, Tonali arriverà a giugno? Nel frattempo i bianconeri sono decisi a trattare quel giocatore - Nel frattempo c’è anche una trattativa Il Calciomercato Juve si sta muovendo su due binari distinti, con la dirigenza bianconera pronta a operare con prag ... calcionews24.com

Baiocchini: “Dimostrazione forte di interesse della Juventus per Tonali. I bianconeri stanno mettendo le basi per riportarlo in Italia a giugno” - Manuele Baiocchini, dagli studi di Sky Sport, ha parlato dell'interesse della Juventus per Sandro Tonali. tuttojuve.com

La Juventus vuole Sandro Tonali: il piano per convincere il Newcastle, a gennaio solo un rinforzo low-cost per Spalletti - Proprio lui, il bianconero di Newcastle che in Piemonte sognano di far diventare ‘il bianconero di Torino ’. ilfattoquotidiano.it

Situazione #Tonali: oltre alla #Juventus in #Italia, il club più attivo e attento, sul centrocampista ci sono anche le big di #PremierLeague. #MatteoMoretto su #YouTube facebook

Juve, senti Ferrara: "Blinda Spalletti e punta sugli italiani. Tonali ideale, sì al Chiesa-bis" x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.