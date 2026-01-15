Tomb Raider | Sophie Turner è Lara Croft nella prima foto ufficiale

Prime Video ha diffuso la prima foto ufficiale di Sophie Turner nei panni di Lara Croft nella nuova serie live-action di Tomb Raider. L’immagine mostra il look scelto per il personaggio, confermando l’attrice come interprete della celebre avventuriera. La serie si propone di riproporre l’universo di Tomb Raider, con un’attenzione particolare alla fedeltà ai dettagli e alla caratterizzazione del personaggio.

Prime Video ha appena svelato il look ufficiale di Sophie Turner nei panni di Lara Croft nella nuova serie live-action di Tomb Raider, confermando la scelta dell'attrice per il ruolo iconico. L'immagine, diffusa attraverso i canali social ufficiali, mostra SophieCroft in versione "classica" ma moderna: giacca verde militare, zaino da esplorazione, capelli raccolti e sguardo determinato, pronta a immergersi in tombe antiche e avventure letali. Get your artifacts out. Lara's on her way. #TombRaider #WardrobeTest pic.twitter.comkDcWhtlR4d — Prime Video (@PrimeVideo) January 15, 2026 Sophie Turner nel ruolo di Lara Croft Come oramai noto da tempo, Amazon MGM Studios ha scelto Sophie Turner per interpretare una Lara Croft giovane, resiliente e segnata da un passato tragico.

