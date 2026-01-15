Tolentino multato per gli insulti all’arbitro

Il Tolentino è stato multato a seguito di insulti rivolti all’arbitro durante la partita contro Aurora Treia, valida per il girone B del campionato di Promozione. La sanzione deriva dagli atteggiamenti dei tifosi, contestati anche nella finale di Coppa Italia di Eccellenza, in relazione alla decisione di convalidare un gol senza rilevare un fallo sul portiere. La vicenda evidenzia l’importanza del rispetto e della corretta condotta durante gli eventi sportivi.

Multato il Tolentino per gli insulti dei tifosi durante la partita Casette Verdini-Aurora Treia, del girone B del campionato di Promozione, rivolti al direttore di gara contestato nella finale di Coppa Italia di Eccellenza quando ha convalidato il gol al K Sport non rilevando il fallo commesso sul portiere cremisi. Un episodio che aveva scatenato le proteste in mezzo al campo dei giocatori e poi successivamente anche della dirigenza del Tolentino. Vediamo le decisioni del giudice sportivo. Eccellenza. Due gare: Stefoni (Jesina). Una gara: Siekahn (Fabriano Cerreto), Wahi (Sangiustese), Castillo (Fermana), Kalombo (Urbania). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

