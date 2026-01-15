Tlc il report della Corte dei Conti sulla diffusione della banda ultralarga

La Corte dei Conti ha pubblicato un report sulla diffusione della banda ultralarga in Italia, evidenziando lo stato di avanzamento del Piano Banda Ultralarga – Aree Bianche. Questo intervento mira a ridurre il divario digitale tra le diverse aree del paese, favorendo un miglioramento delle infrastrutture e dell’accesso alla rete per cittadini e imprese. Il documento fornisce un aggiornamento sulla progressione e le sfide ancora da affrontare nel percorso di digitalizzazione del territorio.

Prosegue l’attuazione del Piano Banda Ultralarga – Aree Bianche, che punta a colmare il divario digitale sul territorio nazionale. A fronte di una programmazione complessiva di 8,3 milioni di unità immobiliari, di cui 6,3 milioni da connettere in tecnologia Ftth (Fiber to the home) e 2 milioni in Fwa (Fixed wireless access), a fine ottobre 2025 risultavano coperti rispettivamente il 77 per cento degli immobili Ftth, pari a 4,8 milioni di unità, e il 61 per cento di quelli in Fwa, pari a 1,25 milioni. I dati emergono dalla Delibera n. 712025CCC della Corte dei Conti, con cui il collegio del controllo concomitante ha analizzato lo stato di avanzamento del Piano, valutando anche le misure adottate dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) a seguito delle raccomandazioni formulate nel 2024 e degli aggiornamenti al cronoprogramma presentati da Open Fiber, che hanno comportato uno slittamento in avanti di circa un anno delle attività residue. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

