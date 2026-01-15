Tik tok riattiva l’account di Simone Baldelli | imitava Gualtieri ed è stato segnalato per furto d’identità video

TikTok ha riattivato l’account di Simone Baldelli, l’ex parlamentare di Forza Italia noto per le imitazioni di Roberto Gualtieri. L’account era stato temporaneamente sospeso a seguito di una segnalazione per furto d’identità, ma la piattaforma ha successivamente deciso di riattivarlo. La vicenda evidenzia le sfide legate alla gestione dei contenuti e alle segnalazioni sulla piattaforma.

Tik Tok fa retromarcia e riapre la pagina di Simone Baldelli, l’ex parlamentare di Forza Italia che ha spopolato sui social per le imitazioni del sindaco di Roma del Pd, Roberto Gualtieri. Di solito, l’influencer si ritrae imitando il primo cittadino della capitale, che nei video si è mostrato spesso con il giubbotto catarinfrangente e il casco da lavoro. A quanto pare, il network cinese aveva preso seriamente la questione e aveva deciso di bandire l’account di Baldelli per un furto di identità, non riconoscendo la parodia dell’ex deputato azzurro. Già mercoledì, Baldelli aveva aveva accusato i cinesi di essere poco ironici, facendo sapere di aver fatto ricorso contro la decisione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

