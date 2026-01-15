La quarta stagione di The White Lotus sarà ambientata allo Château de la Messardière, un esclusivo hotel sulla Costa Azzurra. Situato in un castello storico affacciato sul Mediterraneo, il luogo rappresenta un contesto di eleganza e riservatezza, con notti che possono arrivare a costare fino a 10 mila euro. Questa ambientazione, tra paesaggi suggestivi e atmosfere raffinate, farà da sfondo a nuove dinamiche tra i personaggi, evidenziando il contrasto tra lusso e tensioni sociali.

Il sole della Costa Azzurra, il silenzio ovattato di un castello affacciato sul Mediterraneo e il lusso come cornice di nuove tensioni sociali. È ufficiale: la quarta stagione di The White Lotus si sposterà in Francia e avrà come epicentro Saint-Tropez. A rivelarlo è Variety, che indica nello Château de la Messardière la location principale della nuova attesissima stagione della serie HBO creata da Mike White. Le riprese si svolgeranno tra la Riviera francese e Parigi, ma il cuore narrativo sarà l’iconico hotel arroccato sulle colline sopra Saint-Tropez, uno dei luoghi simbolo del lusso contemporaneo europeo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - The White Lotus 4 sarà ambientato nello Château de la Messardière: una notte costa anche 10 mila euro, ecco dove si trova e la sua storia

Leggi anche: Perché lo Château de la Messardière a Saint Tropez è un'ottima location per la nuova stagione di The White Lotus

Leggi anche: La quarta stagione di The White Lotus sarà girata in Francia, tra la Costa Azzurra e Parigi (ma non si sa ancora in quale hotel)

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

The White Lotus 4, tutto sulla nuova stagione: quando esce e dove sarà girata (in un castello nel Sud della Francia); The White Lotus 4 sarà girata al Château de La Messardière; L’hotel scelto per The White Lotus 4 è un castello in Costa Azzurra dove una notte costa fino a 10 mila euro; The White Lotus 4 sarà girata a Saint-Tropez, in un lussuoso castello del 19° secolo.

The White Lotus 4 sarà girata al Château de La Messardière - Il palazzo ottocentesco, trasformato in hotel di lusso, ospiterà la prossima stagione della serie Hbo, secondo quanto riportato da Variety Sarà il lussuosissimo Château de La Messardière di Saint- tg24.sky.it