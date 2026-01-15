The White Lotus 4 sarà ambientato nello Château de la Messardière | una notte costa anche 10 mila euro ecco dove si trova e la sua storia
La quarta stagione di The White Lotus sarà ambientata allo Château de la Messardière, un esclusivo hotel sulla Costa Azzurra. Situato in un castello storico affacciato sul Mediterraneo, il luogo rappresenta un contesto di eleganza e riservatezza, con notti che possono arrivare a costare fino a 10 mila euro. Questa ambientazione, tra paesaggi suggestivi e atmosfere raffinate, farà da sfondo a nuove dinamiche tra i personaggi, evidenziando il contrasto tra lusso e tensioni sociali.
Il sole della Costa Azzurra, il silenzio ovattato di un castello affacciato sul Mediterraneo e il lusso come cornice di nuove tensioni sociali. È ufficiale: la quarta stagione di The White Lotus si sposterà in Francia e avrà come epicentro Saint-Tropez. A rivelarlo è Variety, che indica nello Château de la Messardière la location principale della nuova attesissima stagione della serie HBO creata da Mike White. Le riprese si svolgeranno tra la Riviera francese e Parigi, ma il cuore narrativo sarà l’iconico hotel arroccato sulle colline sopra Saint-Tropez, uno dei luoghi simbolo del lusso contemporaneo europeo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
