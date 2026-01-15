The Undertaker ammette | Mi sbagliai su John Cena e The Rock

The Undertaker, figura iconica del wrestling, ha recentemente ammesso di aver commesso degli errori di valutazione riguardo a John Cena e The Rock. In un suo recente intervento, ha condiviso come la percezione iniziale di queste stelle sia cambiata nel tempo, riconoscendo che anche le leggende possono sbagliare. Questa sincera apertura offre uno sguardo più umano su una delle figure più rispettate della WWE.

Anche le leggende possono sbagliarsi. The Undertaker, una delle figure più rispettate nella storia della WWE, ha raccontato di aver completamente sottovalutato due delle più grandi icone del wrestling moderno: John Cena e The Rock. Parlando nel suo podcast Six Feet Under, il Deadman ha ricordato come, agli inizi delle loro carriere, entrambi gli atleti gli avessero dato l'impressione di non essere destinati a grandi traguardi. Una valutazione che, col senno di poi, si è rivelata clamorosamente errata. Undertaker ha spiegato che John Cena fu uno dei talenti su cui sbagliò di più. Visto lavorare nei primi giorni in WWE, non lo considerava un futuro top star, salvo poi ricredersi completamente negli anni successivi, quando Cena è diventato uno dei volti più rappresentativi della compagnia.

