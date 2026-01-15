The Trump-backed Palestinian who wants to push Gaza’s rubble into the sea

Da internazionale.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ali Shaath, ex funzionario palestinese scelto per amministrare Gaza, si trova al centro di una controversia legata alla gestione della regione. L’articolo analizza le sfide politiche e le implicazioni di questa nomina, inserendola nel contesto più ampio delle tensioni tra le parti coinvolte e delle dinamiche internazionali. Un approfondimento sulla situazione attuale e sulle prospettive future della Striscia di Gaza.

By Rami Ayyub and Nidal al-MughrabiJERUSALEMCAIRO, Jan 15 (Reuters) - Ali Shaath, the Palestinian former government official chosen to administer Gaza under a U.S.-backe. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

the trump backed palestinian who wants to push gaza8217s rubble into the sea

© Internazionale.it - The Trump-backed Palestinian who wants to push Gaza’s rubble into the sea

Leggi anche: Sounds For Gaza, concerto live con Mr. Bricks e The Rubble

Leggi anche: US judge dismisses lawsuit by Palestinian Americans trapped in Gaza

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

US expected to unveil post-war Gaza leadership, sources say.

the trump backed palestinianThe Trump-backed Palestinian who wants to push Gaza's rubble into the sea - backed deal, has an ambitious plan that includes pushing war debris into the Mediterranean Sea and ... msn.com

the trump backed palestinianAli Shaath: The Trump-backed Palestinian who wants to push Gaza’s rubble into the sea - Mr Ali Shaath says Gaza can be cleared and rebuilt within years despite ongoing conflict uncertainties. straitstimes.com

the trump backed palestinianUS unveils Palestinian technocratic group to administer post-war Gaza - President Donald Trump's special envoy Steve Witkoff on Wednesday announced the establishment of a technocratic Palestinian ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.