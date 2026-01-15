Thailandia una gru crolla sull' autostrada a Bangkok

Nella giornata di giovedì a Bangkok si è verificato un nuovo incidente edile, quando una gru è crollata sull'autostrada. Questo episodio si aggiunge alla tragedia avvenuta 24 ore prima, quando una gru è caduta su un treno nel nord-est della Thailandia, causando almeno 32 vittime. Eventi che evidenziano le criticità legate alla sicurezza nelle operazioni di costruzione nel Paese.

Giovedì è stato segnalato un nuovo incidente edile su una strada vicino alla capitale thailandese, Bangkok, appena 24 ore dopo che una gru è caduta su un treno passeggeri nel nord-est del Paese, uccidendo almeno 32 persone. Una gru è crollata sull'autostrada sopraelevata Rama 2 nella provincia di Samut Sakhon per cause ancora da chiarire. Non c'è stata alcuna conferma ufficiale immediata delle vittime dell'incidente di giovedì, ma la pagina Facebook di Fire & Rescue Thailand, che copre le attività dei vigili del fuoco volontari e dei soccorritori, ha affermato che almeno una persona è rimasta uccisa.

