Tesoro nascosto scovato tra libri di famiglia vale 200 mila euro
Durante un normale lavoro di sistemazione nella casa di famiglia a Scauri, Maria Beatrice Crova scopre un antico tesoro nascosto tra i libri. Si tratta di un patrimonio stimato circa 200 mila euro, nascosto tra le pagine di volumi di famiglia. La scoperta avviene nel novembre 2025, in un momento di ricordo e ricostruzione, dopo la perdita della madre. Un ritrovamento che cambierà la vita della donna e la storia della sua famiglia.
È un pomeriggio di novembre 2025 quando Maria Beatrice Crova, nativa di Roma ma residente a Padova, decide di sistemare la casa di famiglia a Scauri, piccolo borgo sul litorale di Latina, dopo la scomparsa della madre avvenuta a giugno dello stesso anno. Tra scatole, vecchi libri e cimeli di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
