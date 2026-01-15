Terza categoria Londa il rilancio passa dal percorso netto

Londa, squadra della Valdisieve, ha avviato un importante percorso di rilancio nel campionato di Terza Categoria. Dopo 16 giornate, il team si presenta ancora imbattuto, con un bilancio di dieci vittorie e sei pareggi. La società dimostra così stabilità e determinazione nel proseguire il proprio cammino nel Girone B, confermando un rapporto positivo tra il passato recente e le prospettive future.

Londa si è rilanciato dopo qualche stagione anonima. La società della Valdisieve sta partecipando al Girone B del campionato di Terza Categoria e dopo 16 giornate è ancora imbattuta, con un bilancio di dieci vittorie e sei pareggi. Sabato scorso, nella prima giornata del girone di ritorno, la squadra allenata da Silvano Posi ha vinto per 3-0 sul campo della San Salvi Sancat grazie a una tripletta di Fabrizio Colzi. L'esperto attaccante, vincitore della Scarpa d'Oro Mugellana nella stagione 20142015, sempre vestendo la maglia del Londa in Seconda Categoria, sembra recuperato dopo un periodo difficile.

Il direttore sportivo Roberto Ciulli ha allestito una rosa formata da 25 giocatori, messi a disposizione dell'allenatore Silvano Posi

