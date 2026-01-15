Terza categoria - Girone A Venturelli nuovo allenatore del Barga

Il Barga, nel girone "A" di Terza categoria, ha annunciato il nuovo allenatore. Si tratta di Emanuele Venturelli (foto), ex difensore di Castelnuovo, Lucchese e Triestina (vestiva la casacca giuliana proprio nel 2002, quando i rossoneri persero i play-off per la serie "B" nella famosa finale che poi lanciò gli alabardati verso la cadetteria). E’ sicuramente una scelta importante per la società biancoceleste, vista la sua esperienza: sia come giocatore, che come tecnico. Una volta appese le scarpette al chiodo, ha iniziato ad allenare la "Berretti" della Lucchese, per, poi, proseguire la sua guida in diverse squadre di categoria ed amatoriali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

