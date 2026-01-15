Terribile incidente a Savigliano | auto tampona tir morta Carmen Ciontos di Villafranca Piemonte

Nella serata di mercoledì 14 gennaio 2026, a Savigliano, si è verificato un incidente stradale in via Cervino che ha coinvolto un'auto e un tir. Purtroppo, l’incidente è costato la vita a Carmen Ciontos, 58 anni, residente a Villafranca Piemonte. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente e fare luce sulla tragica perdita.

Carmen Ciontos, 58enne romena residente a Villafranca Piemonte, è morta nella serata di ieri, mercoledì 14 gennaio 2026, in un incidente avvenuto in via Cervino a Savigliano. La donna, alla guida della propria auto station wagon, avrebbe avuto un malore che le ha fatto perdere il controllo del veicolo, in prossimità di una rotonda. Quest'ultimo ha poi tamponato un tir che procedeva nella stessa direzione restando incastrato sotto il rimorchio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i sanitari del 118 Azienda Zero, che hanno prima rianimato la donna e poi l'hanno trasportata al vicino ospedale Santissima Annunziata.

