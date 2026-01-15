Terremoto in giunta a Mondaino via le deleghe al vicesindaco Fatto fuori perchè segnalavo criticità

A Mondaino si registra un cambiamento nella giunta comunale, con la revoca delle deleghe al vicesindaco Aron Gambelli. La decisione segue segnalazioni di criticità da parte dell’esponente, che ora non ricoprirà più ruoli amministrativi. Questo episodio evidenzia tensioni interne e può influire sulla stabilità dell’amministrazione locale.

Terremoto all’interno della giunta del Comune di Mondaino. Dove Aron Gambelli non ricoprirà più il ruolo di vicesindaco e assessore. Durante le scorse ore è stata notificata la revoca delle deleghe da parte della sindaca Luisella Mele. E’ lo stesso Gambelli ad annunciare la notizia e a spiegare. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

