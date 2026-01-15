Terni Mario Burlò indagato per violazioni tributarie dopo il rientro dal Venezuela | rinviata l’udienza preliminare

A Terni, l’udienza preliminare per Mario Burlò, indagato per violazioni tributarie, è stata rinviata. L’imprenditore torinese, rientrato dal Venezuela, non si è presentato davanti al Gip del tribunale, che ha disposto il nuovo rinvio del procedimento. La vicenda riguarda le presunte irregolarità fiscali legate alla sua attività, con l’udienza che si sarebbe svolta giovedì 15 gennaio.

Un nuovo rinvio per il procedimento, che vede indagato per violazioni tributarie Mario Burlò. All'udienza svoltasi davanti al Gip del tribunale di Terni, nel corso della giornata di oggi – giovedì 15 gennaio – l'imprenditore torinese non era presente. Secondo quanto riporta l'Ansa il rinvio del procedimento che vede coinvolte trentanove persone, è dovuto a questioni tecniche. In precedenza era stato disposto un rinvio a causa della detenzione dell'imprenditore in Venezuela, liberato nei giorni scorsi e rientrato in Italia. L'udienza preliminare è stata calendarizzata al 2 e al 9 marzo prossimo.

Scarcerato dal Venezuela dovrà presentarsi di fronte al Tribunale di Terni. Mario Burlò è accusato di violazioni tributarie - L'imprenditore torinese di 53 anni era stato coinvolto in un’indagine condotta dalla guardia di finanza che aveva messo nel mirino una società di consulenza fiscale ... corrieredellumbria.it

Burlò giovedì a Terni - Giovedì Mario Burlò, appena liberato da Caracas, sarà a processo a Terni per violazioni tributarie. rainews.it

