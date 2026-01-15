Terni la storia del commercio cittadino | addio a Mario De Cerchio

Terni ricorda Mario De Cerchio, scomparso all’età di 84 anni. Imprenditore e figura storica del commercio cittadino, negli anni ’60 insieme alla moglie Elsa Zenoni fondò ‘Elsa Boutique’, contribuendo allo sviluppo del settore nel territorio. La sua attività ha lasciato un’impronta significativa nella storia commerciale di Terni, rappresentando un esempio di dedizione e impegno nel mondo del commercio locale.

Aveva 84 anni l’imprenditore cofondatore di ‘Elsa Boutique’. Le esequie si svolgeranno venerdì 16 gennaio nella chiesa di San Francesco E’ scomparso all’età di 84 anni l’imprenditore Mario De Cerchio. Alla fine degli anni sessanta insieme alla moglie Elsa Zenoni, diede vita ad ‘Elsa Boutique’. Un negozio di allora 40mq che è riuscito ad espandersi fino a detenere gli attuali tre punti vendita, nel cuore del centro cittadino. L’imprenditore era molto conosciuto in città (e non solo) poiché l’attività si è da sempre contraddistinta nel settore della moda “Racchiudendo il fascino e la classe” ospitando brand anche di caratura internazionale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

