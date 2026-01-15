Terni iniziativa del centrodestra | Basta mani nelle tasche dei Ternani La raccolta firma contro l' ingiustizia fiscale

A Terni, il centrodestra ha avviato una raccolta firme per protestare contro l’ingiustizia fiscale che colpisce i cittadini. L’iniziativa mira a sensibilizzare sull’aumento delle imposte e sulle conseguenze di una gestione locale percepita come insoddisfacente. L’obiettivo è coinvolgere la comunità e rappresentare una voce unitaria contro le difficoltà economiche causate dalle attuali politiche fiscali.

“C’è un limite a tutto e i cittadini di Terni quel limite lo hanno superato da tempo. Oggi, vivere nella nostra città significa essere vittime di una "doppia sfortuna" fiscale che non ha eguali, infatti siamo stretti in una morsa tra le scelte della Regione e un’amministrazione comunale che sembra aver dimenticato la frase “giustizia fiscale”. Non è più solo una questione di cifre, è una questione di dignità. Per questo abbiamo deciso di dire basta pertanto sabato 17 e domenica 18 gennaio saremo in Largo Villa Glori, dalle 18:00 alle 20:00. Scendiamo in strada per una grande raccolta firme unitaria del centrodestra, ma soprattutto per stare al fianco di ogni famiglia ternana. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: Terni, progetti e proposte del centrodestra: “Uniti e compatti per tornare alla guida della città”. Raccolta firme sul tema fiscalità

Leggi anche: Putin: «Iniziativa strategica nelle mani russe». Il Cremlino insiste sulle elezioni in Ucraina

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Centrodestra e civici uniti per Terni - Con questo intento nasce "Pensare il futuro", che da gennaio si presenterà al territorio ‘Pensare il futuro’ - rainews.it

AM Terni Television. . PsyUp ha una nuova "casa" diventando centro polispecialistico di psicologia per età evolutiva e adulta. Iniziativa nata delle psicoterapeute Micaela Rosati e Mariacristina Morabito ( interviste). facebook