Termosifoni ko e aule fredde gli studenti dell' Altamura-Da Vinci | Siamo stufi

Dopo le festività natalizie, gli studenti dell’istituto Altamura-Da Vinci di via Francesco Rotundi segnalano problemi con i termosifoni, che risultano spesso spenti o inefficienti. La situazione ha portato a aule fredde e disagio tra gli studenti, che chiedono interventi tempestivi per garantire un ambiente di studio confortevole. La questione è stata più volte portata all’attenzione delle autorità competenti, ma la soluzione sembra ancora lontana.

Più di una segnalazione è stata inoltrata alla nostra testate sul disagio che successivamente alla riapertura delle scuole dopo le festività natalizie, gli studenti dell'istituto Altamura-Da Vinci di via Francesco Rotundi accusano in merito all'emergenza riscaldamento.Gli studenti sarebbero. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

