Termini dal lavoro in nero ai vestiti contraffatti Sequestrati sei milioni di articoli

Nelle recenti operazioni, sono stati sequestrati sei milioni di articoli, tra cui merce contraffatta e prodotti realizzati senza regolare autorizzazione. Le attività hanno interessato zone come i portici e il quadrilatero tra via Giolitti, via Cavour, via Amendola e via Massimo D'Azeglio, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto al lavoro in nero e alla contraffazione.

Dall'area dei portici al quadrilatero compreso tra via Giolitti, via Cavour, via Amendola e via Massimo D'Azeglio. Stretta nella zona della stazione Termini, in azione il gruppo interforze che ha scandagliato la zona finita in maniera capillare sotto i riflettori dopo i recenti fatti di cronaca.

