Amran Md, 27 anni, bengalese, ha chiesto di patteggiare 18 mesi di reclusione. L'uomo è coinvolto nell'aggressione di una 23enne avvenuta il 29 novembre scorso in via San Lazzaro, nel centro città. La richiesta di patteggiamento si inserisce nel procedimento giudiziario relativo a questo episodio di tentata violenza.

Ha chiesto di patteggiare 18 mesi Amran Md, 27 anni, bengalese, finito in carcere per l’ aggressione a una 23enne, bengalese, episodio accaduto il 29 novembre scorso in via San Lazzaro, in centro città. Lui l’aveva avvicinata sull’autobus a Lallio, l’ha seguita alla fermata di via Zambonate e, in via San Lazzaro l’aveva trascinata in un portone aggredendola. In soccorso della ragazza una 25enne che passava in zona e aveva sentito le urla provenire dal portone. Dopo averlo aperto l’aggressore si era allontanato. Il 27enne bengalese era stato bloccato poco dopo dalla polizia chiamata dal fidanzato della vittima che nel frattempo era arrivato in suo aiuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tentata violenza. Chiede di patteggiare

Leggi anche: Ragazza trascinata in un portone e picchiata, l’aggressore resta in cella e chiede di patteggiare

Leggi anche: Tentata violenza sessuale: arrestato dalla Polizia di Stato 40enne

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Tentata violenza. Chiede di patteggiare; MORÌ IN UN INCIDENTE A LATINA: L’EX FIDANZATO CHIEDE DI PATTEGGIARE A 3 ANNI DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ; Molestie in via San Lazzaro, il 27enne chiede il patteggiamento a un anno e mezzo.

Tentata violenza. Chiede di patteggiare - Ha chiesto di patteggiare 18 mesi Amran Md , 27 anni, bengalese, finito in carcere per l’aggressione a una ... ilgiorno.it