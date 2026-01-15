A Lonate Pozzolo, durante una tentata rapina in una villa, un uomo di 37 anni, Adamo Massa, è stato accoltellato dal proprietario e successivamente abbandonato in ospedale dai complici. L’incidente si è verificato mentre Jonathan Rivolta, che dormiva, ha sorpreso i ladri, reagendo con violenza. La vicenda evidenzia i rischi e le conseguenze di un tentativo di furto in ambito residenziale.

Jonathan Rivolta stava dormendo quando si è accorto dell’intrusione e ha sorpreso i ladri in azione. A quel punto sarebbe stato aggredito con diversi pugni al volto. Un’azione violenta che ha spinto l’uomo a reagire per difendersi: nel corso della colluttazione, uno dei ladri, il 37enne Adamo Massa,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Tentata rapina in villa a Lonate Pozzolo, morto ladro 37enne Adamo Massa accoltellato da proprietario e abbandonato da complici in ospedale

