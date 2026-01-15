Tentata rapina in villa a Lonate Pozzolo morto ladro 37enne Adamo Massa accoltellato da proprietario e abbandonato da complici in ospedale
A Lonate Pozzolo, durante una tentata rapina in una villa, un uomo di 37 anni, Adamo Massa, è stato accoltellato dal proprietario e successivamente abbandonato in ospedale dai complici. L’incidente si è verificato mentre Jonathan Rivolta, che dormiva, ha sorpreso i ladri, reagendo con violenza. La vicenda evidenzia i rischi e le conseguenze di un tentativo di furto in ambito residenziale.
Jonathan Rivolta stava dormendo quando si è accorto dell’intrusione e ha sorpreso i ladri in azione. A quel punto sarebbe stato aggredito con diversi pugni al volto. Un’azione violenta che ha spinto l’uomo a reagire per difendersi: nel corso della colluttazione, uno dei ladri, il 37enne Adamo Massa,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Lonate Pozzolo, ladro ucciso dal proprietario di una villa durante un furto: coltellata, fuga dei complici e caos all’ospedale
Leggi anche: Accoltellato durante una rapina in villa, i complici lo abbandonano in ospedale: morto un 37enne torinese
Ladro accoltellato durante una rapina in villa: si cercano i complici, il proprietario non è indagato; Ladro ucciso a Lonate Pozzolo, cosa è successo: la ronda, il vetro sfondato e la collutazione. Così Rivolta ha lottato con i rapinatori: l'ipotesi della legittima difesa; Rapina in villa, il ladro accoltellato dal padrone di casa durante il raid: morto in ospedale; Accoltellato durante una rapina in villa, i complici lo abbandonano in ospedale: morto un 37enne torinese.
Jonathan Rivolta, chi è l’uomo che ha ucciso il rapinatore - Jonathan Rivolta, chi è: il ricercatore che ha reagito a una rapina in casa a Lonate Pozzolo, provocando la morte di un ladro. notizie.it
RAPINA ACCOLTELLATO Rapina in villa finita nel sangue: ladro muore accoltellato, caccia ai complici - Accoltellato dal proprietario di una villa a Lonate Pozzolo, nel Varesotto, durante un furto degenerato in violenza ... statoquotidiano.it
Ladro ucciso con un pugnale dal proprietario: la rapina diventa un caso - Durante una tentata rapina messa in atto all'interno di una villa, un ladro è stato ucciso con un'arma da taglio dal proprietario. newsmondo.it
L'inchiesta è affidata al pm di Busto Arsizio Nadia Calcaterra che ha già disposto l'autopsia e sentito l'aggredito sulla dinamica di quella che da furto è diventata una tragica tentata rapina facebook
Tentata rapina in via Piave, residenti del Quartiere Ferrovia esausti: "Serve l'Esercito" x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.