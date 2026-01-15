Tentano il furto in un' abitazione ma la proprietaria se ne accorge e chiama il 112 | arrestati dopo un inseguimento

Due uomini di Palermo, di 24 e 36 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile mentre tentavano di svaligiare una casa. La proprietaria si è accorta dell'intrusione e ha chiamato il 112, consentendo l'intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Gli arrestati, già noti alle autorità, sono stati fermati dopo un inseguimento e portati in caserma.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato due palermitani, rispettivamente di 24 e 36 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, ritenuti responsabili di tentato furto in abitazione. Dopo aver scavalcato la recinzione di un immobile, i due uomini si sono dati alla fuga a bordo di una bicicletta elettrica ma sono stati individuati in viale Regione dai carabinieri del Nucleo Radiomobile.

