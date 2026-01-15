Tensione in aula e scontro politico dopo la seduta

Dopo la recente seduta parlamentare, si sono registrati momenti di tensione in aula e uno scontro tra le forze politiche. La deputata coinvolta ha commentato gli attacchi ricevuti, sottolineando il suo impegno nel settore umanitario. La vicenda evidenzia le tensioni e le divergenze emerse nel dibattito politico, riflettendo le sfide di un confronto istituzionale spesso acceso.

Tensione in aula dopo la seduta parlamentare: la deputata denuncia attacchi politici e rivendica il proprio impegno umanitario.. La seduta parlamentare di ieri ha generato un clima di forte tensione, con un confronto acceso tra maggioranza e opposizione. Al centro della polemica, le dichiarazioni della deputata del Movimento 5 Stelle, Stefania Ascari che ha definito quanto accaduto "un atto di violenza politica" e una serie di accuse "infondate e lesive" rivolte nei suoi confronti. Secondo la parlamentare, tali interventi sarebbero una reazione alle sue posizioni critiche sulla gestione del conflitto in Medio Oriente, in particolare sulla situazione a Gaza.

