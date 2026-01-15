Tennis stand up comedy e cucina | così l’Ue finanzia l’integrazione rom con milioni di euro

L’Unione Europea investe milioni di euro in progetti dedicati all’integrazione rom, tra sport, comicità e cucina. Mentre molte famiglie e imprese italiane affrontano difficoltà economiche legate alle nuove politiche green, Bruxelles continua a finanziare iniziative con obiettivi sociali e culturali. Questa distribuzione di risorse solleva interrogativi sulla priorità degli investimenti e sull’effettivo impatto delle politiche europee in un contesto di crisi.

Mentre le famiglie italiane ed europee e le piccole imprese faticano a far quadrare i bilanci sotto il peso delle nuove direttive green, che hanno messo in ginocchio una porzione enorme di industria europea, da Bruxelles continuano a uscire flussi di denaro destinati a progetti che hanno una connotazione prevalentemente ideologica. Ci sono per esempio i progetti dedicati al contrasto dell' islamofobia, che da qualche anno sembra avere una certa priorità nell'agenda progressista europea a scapito di tutto il resto. Per anni sono stati destinati decine di milioni di euro a questi progetti, che ora fortunatamente sono stati ridotti anche grazie alla modifica del baricentro del parlamento europeo.

