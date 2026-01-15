Tennis qualificazioni a Melbourne Bronzetti vince ancora in Australia Ora c’è l’ex numero 3 Stephens

Lucia Bronzetti ottiene una seconda vittoria nelle qualificazioni degli Australian Open, il primo torneo dello Slam 2024. La giovane tennista italiana continua a dimostrare il suo buon momento di forma, affrontando ora l’ex numero 3 del mondo, Sloane Stephens. La competizione prosegue a Melbourne, con Bronzetti determinata a conquistare un posto nel tabellone principale.

Altro successo, il secondo, per Lucia Bronzetti nelle qualificazioni al primo slam dell’anno, gli Australian Open. L’azzurra, testa di serie numero 2 nelle ‘quali’, ha battuto 7-6 (7), 1-6, 6-4 l’americana Mary Stoiana e adesso è a un successo dal main draw dello slam. Come al primo turno, un’altra vittoria in tre set, con diversi momenti di buon tennis e altri più critici. A cominciare meglio l’incontro è l’americana, che sfrutta la quinta palla break e va 2-0 al primo. La reazione di Bronzetti è istantanea, tanto che conquista i successivi quattro game senza far mai arrivare a 40 l’avversaria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

