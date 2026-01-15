Tennis concluso a Stra il primo torneo veneziano del 2026

A Stra si è concluso il primo torneo di tennis del 2026 nel veneziano. L’evento, di livello amatoriale e riservato agli uomini con un draw di 16 partecipanti, ha visto la vittoria di Augusto Eugenio Michele Maria Guccione dell’Eurosporting Treviso. La manifestazione rappresenta l’inizio della stagione tennistica locale, offrendo un'occasione di confronto e crescita per i partecipanti.

