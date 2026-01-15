Tennis concluso a Stra il primo torneo veneziano del 2026
A Stra si è concluso il primo torneo di tennis del 2026 nel veneziano. L’evento, di livello amatoriale e riservato agli uomini con un draw di 16 partecipanti, ha visto la vittoria di Augusto Eugenio Michele Maria Guccione dell’Eurosporting Treviso. La manifestazione rappresenta l’inizio della stagione tennistica locale, offrendo un'occasione di confronto e crescita per i partecipanti.
Il primo torneo di tennis del 2026 nel veneziano si è tenuto a Stra. Tpra di caratura “entry level” solo al maschile, con draw da 16 sfidanti, ha visto trionfare Augusto Eugenio Michele Maria Guccione dell’Eurosporting Treviso.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodaySecondo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: Cesenatico accoglie il grande tennis: in arrivo "Start Romagna Cup", il primo torneo Atp Challenger 50
Leggi anche: Cesenatico accoglie il grande tennis: in arrivo "Start Romagna Cup", il primo torneo Atp Challenger 50
ATP Hong Kong: Musetti-Bublik, orario e dove vederla in tv e streaming; Satriano, strada Notarmelli: concluso il primo lotto. Chiaravalloti: «Al lavoro per il completamento definitivo.
Tennis - Manifestazione per Under 18: le finali oggi dalle 18. Il ’Memorial Pistoia’ a Le Sieci. In primo piano c’è la solidarietà - Tradizionale appuntamento per la quinta edizione del ‘Memorial Daniele Pistoia’, organizzato dalla sezione tennis della Polisportiva Le Sieci. msn.com
Tennis, Sinner riparte da Seul: esibizione contro Alcaraz in chiaro su SuperTennis - L'esordio stagionale dell'azzurro in vista degli Australian Open, dove difenderà il titolo, sarà sabato 10 gennaio, alle or ... msn.com
Tennis Club Faenza, il 2025 segna il pieno: +16% di ore giocate. Chi è il socio più attivo - Il Tennis Club Faenza archivia il 2025 con dati in aumento sul fronte dell’attività sportiva. ravennanotizie.it
Concluso al Tennis Club Adrano il torneo “Armonie di Natale”. Oltre cento atleti in gara facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.