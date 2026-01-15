Tenerife tenta di imbarcarsi con la moglie morta | lo shock ai controlli

Un uomo di 80 anni è stato fermato all’aeroporto di Tenerife mentre tentava di imbarcarsi con il corpo della moglie deceduta poche ore prima. Durante i controlli, l’uomo ha confermato che la moglie era morta all’interno dell’aeroporto per cause naturali. L’accaduto ha suscitato grande sorpresa tra le forze dell’ordine e le persone presenti, portando a un intervento immediato delle autorità.

