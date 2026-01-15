Tende oscuranti a San Francesco al Prato Un sistema mobile per l’Auditorium

A San Francesco al Prato, il Comune ha installato nuove tende oscuranti all’Auditorium, nell’ambito del progetto di valorizzazione sostenuto dall’Art Bonus. Il sistema mobile, posizionato sulla superficie vetrata dell’abside, permette di regolare la luce e ottimizzare l’ambiente per eventi culturali e musicali, migliorando la funzionalità dello spazio. Questa modifica rappresenta un passo importante per la gestione e la valorizzazione dell’area.

Nuova tappa del percorso di valorizzazione dell' Auditorium San Francesco al Prato. Nell'ambito dell' Art Bonus, il Comune ha infatti completato l'intervento di installazione del sistema di oscuramento della superficie vetrata dell'abside, attraverso il montaggio di tende oscuranti progettate per garantire la massima funzionalità dello spazio durante eventi culturali e musicali. La copertura della vetrata dell'abside consente, dalla platea, la visibilità verso parte dell'esterno del complesso. Per preservare questa caratteristica e mantenere un impatto visivo minimo sulla struttura, il sistema è completamente mobile e utilizzabile solo quando richiesto dalle esigenze sceniche, salvaguardando la percezione architettonica del luogo.

