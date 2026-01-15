Tempesta d’amore episodio 4526 | Larissa incastra Fanny Leo ed Elias si riavvicinano Christoph fa indagare Massimo
Ecco un'introduzione adatta a Google, chiara e sobria: L’episodio 4526 di
Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4526 (Sturm der Liebe, Staffel 22 Folge 41): Larissa, con l’aiuto di Sophia, mette Kilian contro Fanny dopo una notte di sonnambulismo; Fanny si spaventa e ha una visione inquietante; Leo ed Elias, allenandosi per il Betriebsfest, finiscono per riavvicinarsi; Christoph ed Erik diffidano di Massimo e ingaggiano un investigatore privato. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche: Tempesta d’amore episodio 4512: Fanny affronta Larissa, Larissa bacia Yannik, Elias e Leo verso il Betriebsfest
Leggi anche: Tempesta d’amore episodio 4507: Fanny sospetta di Fritz, Larissa minaccia Yannik, Leo tenta di chiarire con Elias
«Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva. Nei prossimi episodi di Tempesta d’Amore, - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.