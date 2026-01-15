Tempesta d’amore episodio 4526 | Larissa incastra Fanny Leo ed Elias si riavvicinano Christoph fa indagare Massimo

Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4526 (Sturm der Liebe, Staffel 22 Folge 41): Larissa, con l’aiuto di Sophia, mette Kilian contro Fanny dopo una notte di sonnambulismo; Fanny si spaventa e ha una visione inquietante; Leo ed Elias, allenandosi per il Betriebsfest, finiscono per riavvicinarsi; Christoph ed Erik diffidano di Massimo e ingaggiano un investigatore privato. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

