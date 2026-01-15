Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4525 (titolo tedesco “Folge 4525”): Yannik e Fanny collegano gli indizi sul piano di Larissa e, con Kilian, preparano un test; la notizia del ritorno di Sophia e dell’acquisto delle quote di Markus provoca a Werner un nuovo malore, mentre Massimo lo convince a farsi controllare a Monaco e si ritrova subito in conflitto con la nuova azionista. In parallelo, Lale sceglie di sostenere Fritz e lavora a una soluzione per rendere più sicuro il suo numero in acqua. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Tempesta d’amore episodio 4525: Larissa sotto sospetto, Werner ha un malore, Sophia compra le quote

