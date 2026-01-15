Tempesta d’amore episodio 4524 | Sophia rientra e compra le quote di Markus Fanny vede Larissa con Kilian Irmgard parte

Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4524 (Sturm der Liebe, stagione 22 ep. 39): Sophia torna al Fürstenhof e rivela a Christoph di aver acquistato le quote di Markus, mentre Werner indica Massimo come successore. Yannik sospetta che Larissa provi qualcosa per Kilian e avvisa Fanny, che poi li vede troppo vicini. Irmgard riceve un’offerta ad Amburgo e saluta Katja, Leo e Vincent. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

