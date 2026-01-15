Ecco un'introduzione adatta a un articolo di approfondimento sull'episodio 4523 di Tempesta d’amore: L’episodio 4523 di Tempesta d’amore, stagione 22, presenta sviluppi importanti: Katja torna al Fürstenhof e mostra diffidenza verso Massimo, mentre Christoph considera l’interdizione di Werner. Nel frattempo, Larissa si allontana da Mahnke Gems. Di seguito, un riassunto dettagliato e verificato degli eventi principali di questa puntata.

Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4523 (Stagione 22, episodio 38): Katja rientra al Fürstenhof e non si fida di Massimo; Christoph valuta di far dichiarare Werner incapace. Larissa viene allontanata da Mahnke Gems finché l’eredità non è chiarita e Kilian le fa una promessa. Lale reagisce dopo il quasi annegamento di Fritz e Leo fatica a vivere apertamente i sentimenti per Elias. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Tempesta d’amore episodio 4523: Katja diffida di Massimo, Christoph pensa all’interdizione di Werner, Larissa è fuori da Mahnke Gems

«Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva. Nei prossimi episodi di Tempesta d’Amore, - facebook.com facebook