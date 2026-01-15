Ecco il riassunto di Sturm der Liebe episodio 4522: Fritz, durante un tentativo di evasione sott’acqua con Lale, si blocca a causa del panico. Larissa decide di chiudere con Yannik, mentre Kilian la critica. Leo, sotto pressione, perde il controllo durante una partita, portando a un acceso confronto con Elias. L’episodio approfondisce le tensioni tra i personaggi, evidenziando le loro emozioni e le conseguenze delle scelte recenti.

Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4522 (Sturm der Liebe, Staffel 22 Folge 37): Fritz prepara con Lale un numero di evasione sott’acqua ma viene colto dal panico; Larissa è sollevata dalla rottura, Kilian la accusa e Yannik spera invano in un ripensamento; Elias prova a gestire i sentimenti, ma Leo crolla durante la partita e lo scontro esplode il giorno dopo. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Tempesta d'amore episodio 4522: Fritz va nel panico sott'acqua, Larissa chiude con Yannik, Leo perde il controllo

