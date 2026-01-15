Ecco un'introduzione adatta a Google, chiara e sobria, relativa all'episodio 4521 di

Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4521 (Sturm der Liebe, Staffel 22 Folge 36): Fanny e Kilian si riavvicinano, ma Fanny teme di aver causato l’avvelenamento di Larissa dopo aver ritrovato il Falkenbartkraut nel suo greenhouse; Leo smaschera Elias che finge un infortunio e riceve una confessione d’amore; Yannik capisce che Larissa non lo ama più e chiude; Werner dà 5.000 euro a Massimo, mentre lui valuta mosse discutibili per aiutare la sua ragazza. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Tempesta d’amore episodio 4521: Elias confessa a Leo, Yannik lascia Larissa, Werner difende Massimo

