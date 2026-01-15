Nell’episodio 4520 di Tempesta d’amore, Larissa si trova in ospedale, mentre emergono sospetti su Fanny. Christoph manifesta il suo interesse per le quote di Markus, creando tensioni tra i personaggi. La puntata, intitolata “Folge 4520”, rivela sviluppi importanti nelle dinamiche della soap, offrendo uno sguardo approfondito sulle ultime vicende dei protagonisti. Ecco un riassunto completo e dettagliato degli eventi verificati di questa puntata.

Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4520 (titolo guida “Folge 4520”, sottotitolo: “Larissas Plan trägt Früchte.”): Larissa finisce in ospedale dopo un tè contaminato e i sospetti ricadono su Fanny, Christoph corre per acquistare le quote di Markus e parla di vendere il golf club caro a Werner, mentre al Betriebsfest un premio accende la rivalità tra Fritz ed Erik e avvicina Fritz e Lale come “team” di magia. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Tempesta d’amore episodio 4520: Larissa in ospedale, sospetti su Fanny, Christoph vuole le quote di Markus

Leggi anche: Tempesta d’amore episodio 4505: Olivia vuole restare per Elias, Larissa ferisce Fanny, aiuti per Greta e Miro

Leggi anche: Tempesta d’amore episodio 4512: Fanny affronta Larissa, Larissa bacia Yannik, Elias e Leo verso il Betriebsfest

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

«Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva. Nei prossimi episodi di Tempesta d’Amore, - facebook.com facebook