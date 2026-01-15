Tempesta d’amore episodio 4520 | Larissa in ospedale sospetti su Fanny Christoph vuole le quote di Markus

Da sbircialanotizia.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’episodio 4520 di Tempesta d’amore, Larissa si trova in ospedale, mentre emergono sospetti su Fanny. Christoph manifesta il suo interesse per le quote di Markus, creando tensioni tra i personaggi. La puntata, intitolata “Folge 4520”, rivela sviluppi importanti nelle dinamiche della soap, offrendo uno sguardo approfondito sulle ultime vicende dei protagonisti. Ecco un riassunto completo e dettagliato degli eventi verificati di questa puntata.

Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4520 (titolo guida “Folge 4520”, sottotitolo: “Larissas Plan trägt Früchte.”): Larissa finisce in ospedale dopo un tè contaminato e i sospetti ricadono su Fanny, Christoph corre per acquistare le quote di Markus e parla di vendere il golf club caro a Werner, mentre al Betriebsfest un premio accende la rivalità tra Fritz ed Erik e avvicina Fritz e Lale come “team” di magia. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

tempesta d8217amore episodio 4520 larissa in ospedale sospetti su fanny christoph vuole le quote di markus

© Sbircialanotizia.it - Tempesta d’amore episodio 4520: Larissa in ospedale, sospetti su Fanny, Christoph vuole le quote di Markus

Leggi anche: Tempesta d’amore episodio 4505: Olivia vuole restare per Elias, Larissa ferisce Fanny, aiuti per Greta e Miro

Leggi anche: Tempesta d’amore episodio 4512: Fanny affronta Larissa, Larissa bacia Yannik, Elias e Leo verso il Betriebsfest

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.