Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4514 (titolo originale “Vorfreude”): Stephan ricatta Olivia e la spinge a installare una telecamera per ottenere prove sulla presunta Scheinehe di Larissa e Kilian, ma Larissa la sorprende; Fanny, colpita dalle “Flitterwochen”, accusa Kilian; Elias va in crisi quando la vicinanza di Leo diventa troppo intensa durante le prove per la festa aziendale; arriva Massimo, presunto figlio illegittimo di Alexander, e Erik teme di perdere il posto da manager. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Tempesta d’amore episodio 4514: Olivia ricattata da Stephan, Elias spiazzato da Leo, arriva Massimo

Leggi anche: Tempesta d’amore episodio 4505: Olivia vuole restare per Elias, Larissa ferisce Fanny, aiuti per Greta e Miro

Leggi anche: Tempesta d’amore episodio 4509: detective sul padre di Elias e Olivia, Fanny e Kilian sotto pressione, Erik in difficoltà con Yvonne

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

«Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva. Nei prossimi episodi di Tempesta d’Amore, - facebook.com facebook