Tempesta d'amore episodio 4514 | Olivia ricattata da Stephan Elias spiazzato da Leo arriva Massimo

Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4514 (titolo originale “Vorfreude”): Stephan ricatta Olivia e la spinge a installare una telecamera per ottenere prove sulla presunta Scheinehe di Larissa e Kilian, ma Larissa la sorprende; Fanny, colpita dalle “Flitterwochen”, accusa Kilian; Elias va in crisi quando la vicinanza di Leo diventa troppo intensa durante le prove per la festa aziendale; arriva Massimo, presunto figlio illegittimo di Alexander, e Erik teme di perdere il posto da manager. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

