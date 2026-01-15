Tempesta d’amore episodio 4514 | Olivia ricattata da Stephan Elias spiazzato da Leo arriva Massimo
Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4514 (titolo originale “Vorfreude”): Stephan ricatta Olivia e la spinge a installare una telecamera per ottenere prove sulla presunta Scheinehe di Larissa e Kilian, ma Larissa la sorprende; Fanny, colpita dalle “Flitterwochen”, accusa Kilian; Elias va in crisi quando la vicinanza di Leo diventa troppo intensa durante le prove per la festa aziendale; arriva Massimo, presunto figlio illegittimo di Alexander, e Erik teme di perdere il posto da manager. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche: Tempesta d’amore episodio 4505: Olivia vuole restare per Elias, Larissa ferisce Fanny, aiuti per Greta e Miro
Leggi anche: Tempesta d’amore episodio 4509: detective sul padre di Elias e Olivia, Fanny e Kilian sotto pressione, Erik in difficoltà con Yvonne
«Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva. Nei prossimi episodi di Tempesta d’Amore, - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.