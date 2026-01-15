Tempesta d’amore episodio 4513 | Olivia ricattata da Stephan Larissa prova a conquistare Kilian Fanny si allontana

Ecco un’introduzione adatta a Google, chiara e sobria, con massimo 80 parole: L’episodio 4513 di Tempesta d’amore, intitolato “Kampf um Kilian”, vede Olivia ricattata da Stephan, che cerca prove della presunta relazione tra Larissa e Kilian. Fanny, convinta delle intenzioni di Larissa, si sorprende nel scoprire come Kilian difenda sua moglie e si parla di luna di miele. Un episodio che approfondisce le tensioni tra i personaggi e le dinamiche

Riassunto completo e dati verificati dell'episodio 4513 di Tempesta d'amore (titolo originale “Kampf um Kilian”): Olivia, sotto ricatto, incontra di nuovo Stephan e lui le ruba il telefono per cercare prove della Scheinehe tra Larissa e Kilian; Fanny, convinta che Larissa giochi sporco, resta spiazzata quando Kilian difende sua moglie e sente parlare di luna di miele. Intanto Werner annuncia il ritorno al Fürstenhof con il nipote Massimo, Erik reagisce male e Yvonne lo rimette in riga; Yvonne aiuta anche Fritz a non essere teso con Lale. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Tempesta d’amore episodio 4513: Olivia ricattata da Stephan, Larissa prova a conquistare Kilian, Fanny si allontana Leggi anche: Tempesta d’amore episodio 4514: Olivia ricattata da Stephan, Elias spiazzato da Leo, arriva Massimo Leggi anche: Tempesta d’amore episodio 4510: Larissa blocca Kilian e Fanny, Irmgard richiama la detective, Fritz trema per Lale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. «Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva. Nei prossimi episodi di Tempesta d’Amore, - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.