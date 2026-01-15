Tempesta d’amore episodio 4512 | Fanny affronta Larissa Larissa bacia Yannik Elias e Leo verso il Betriebsfest

Episodio 4512 di Tempesta d’amore, intitolato “Ehrlich gerührt”, presenta tensioni e sviluppi tra i personaggi principali. Fanny affronta Larissa dopo averla vista con Kilian, mentre Larissa tenta di nascondere le sue emozioni per Yannik. Elias e Leo si preparano al Betriebsfest, e Fritz, nervoso, crea un’occasione inaspettata. Un episodio che approfondisce le relazioni e le dinamiche tra i protagonisti, mantenendo un tono sobrio e preciso.

