Tempesta d’amore episodio 4512 | Fanny affronta Larissa Larissa bacia Yannik Elias e Leo verso il Betriebsfest
Episodio 4512 di Tempesta d’amore, intitolato “Ehrlich gerührt”, presenta tensioni e sviluppi tra i personaggi principali. Fanny affronta Larissa dopo averla vista con Kilian, mentre Larissa tenta di nascondere le sue emozioni per Yannik. Elias e Leo si preparano al Betriebsfest, e Fritz, nervoso, crea un’occasione inaspettata. Un episodio che approfondisce le relazioni e le dinamiche tra i protagonisti, mantenendo un tono sobrio e preciso.
Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4512 (titolo originale “Ehrlich gerührt”): Fanny e Kilian restano in stallo e Fanny affronta Larissa dopo averla vista guardare Kilian con trasporto; Larissa, temendo una confessione di Yannik a Stephan, lo trattiene con finta dolcezza; Elias minimizza i suoi sentimenti per Leo mentre Christoph li coinvolge nel Betriebsfest; Fritz, nervoso con Lale, trasforma un momento goffo in una nuova occasione. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
