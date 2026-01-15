Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4510 (titolo originale “Eine zufällige Berührung”): Larissa tenta di impedire a Kilian di vedere Fanny mentre il cugino Stephan è al Fürstenhof e la “messinscena” rischia di crollare; Irmgard ingaggia una detective per il padre scomparso di Olivia ed Elias ma poi interrompe l’incarico e Elias si confida con Leo; Erik e Fritz litigano su come gestire Massimo, il designer, con Yvonne nel mezzo; una toccata casuale con Lale fa accelerare il cuore di Fritz. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Tempesta d’amore episodio 4510: Larissa blocca Kilian e Fanny, Irmgard richiama la detective, Fritz trema per Lale

Leggi anche: Tempesta d’amore episodio 4508: Stephan al Fürstenhof, Fritz mette Lale alla prova, Irmgard ha un incidente a cavallo

Leggi anche: Tempesta d’amore episodio 4496: Leo accusa Katja, Lale risponde agli hate commenti, Larissa si trasferisce da Kilian

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

«Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva. Nei prossimi episodi di Tempesta d’Amore, - facebook.com facebook